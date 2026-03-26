  • Giresunspor'un tarihi çöküşü: Süper Lig'den Bölgesel Amatör Lig'e 4 sezonda düştü
Spor

Giresunspor'un tarihi çöküşü: Süper Lig'den Bölgesel Amatör Lig'e 4 sezonda düştü

Giresunspor, 2022-2023 sezonunda Süper Lig'den ayrıldıktan sonra her sezon bir alt lige düşerek tarihinin en karanlık dönemine girdi. Yeşil-beyazlı kulüp, kuruluşundan bu yana ilk kez Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek.

AA26 Mart 2026 Perşembe 12:16 - Güncelleme:
Giresunspor'un tarihi çöküşü: Süper Lig'den Bölgesel Amatör Lig'e 4 sezonda düştü
Süper Lig'de son kez mücadele ettiği 2022-2023 sezonundan itibaren düşüşüne "dur" diyemeyen Giresunspor, tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek.

1967 yılında kurulan ve 1970-1971 sezonunda Türkiye'deki en üst seviye lige yükselerek üst üste 6 sezon mücadele eden Karadeniz temsilcisi, 1977'den sonra 2021 yılında yeniden Süper Lig'de yer alma hakkı elde etti.

Giresunspor, 44 yıl sonra yeniden Süper Lig'de mücadele etmeye başlarken, 2021-2022 sezonunu düşme hattının üzerinde tamamladı. 2022-2023 sezonunda ligde tutunamayan yeşil-beyazlı ekip ligi Süper Lig'e veda etti.

Transfer yasağı ve takımdan ayrılan futbolcular nedeniyle kadro sorunları yaşayan Giresunspor, 2023-2024 sezonunda TFF 1. Lig'i son sırada tamamlayarak bir alt lige daha düştü.

Karadeniz temsilcisi 2024-2025 sezonunda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele ederken FİFA'daki futbolcu alacaklarını içeren dosyaları nedeniyle puan silme cezaları aldı. Giresunspor, söz konusu sezonu da yine son sırada tamamlayarak TFF 2. Lig'e de veda etti.

Bu sezon TFF 3. Lig 3. Grup'ta 26 maçta 17 puan toplayıp ligin sonunda yer alan Karadeniz temsilcisi, içinde bulunduğu kötü durumdan çıkamadı.

Rakiplerinin aldığı sonuçlara göre ligin bitimine dört hafta kala küme düşmesi kesinleşen Giresunspor, tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig'de yer alacak.

Taraftarlarına son 4 sezondur hayal kırıklığı yaşatan yeşil-beyazlılar, gelecek yıl tekrar profesyonel liglerde yer almak için mücadele edecek.

