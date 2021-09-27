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Spor

Giresunspor'un tek eksiği galibiyet

Süper Lig ekibi GZT Giresunspor'da kulüp asbaşkanı Gürkan Temür, tek eksiklerinin galibiyet olduğunu, bir galibiyetle üst sıralara tırmanışa başlayacaklarını ifade etti.

AA27 Eylül 2021 Pazartesi 16:53 - Güncelleme: 27 Eylül 2021 Pazartesi 16:53
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Temür, yaptığı yazılı açıklamada, dün sahalarında 1-1 berabere kaldıkları Yukatel Kayserispor maçında, galibiyeti kaçıran taraf olduklarını belirtti.

Rakipleri karşısında kazanma adına her şeyi yaptıklarını ancak başarılı olmadıklarını aktaran Temür, şu ifadeleri kullandı:

"Maçın başından sonuna kadar iyi bir performans sergilediğimiz karşılaşmaydı. İyi bir oyun ortaya koyduk. Golü kalemizde gördük ancak cevabını da hemen verdik. Direkten dönen topumuz ve ofsayt gerekçesiyle sayılmayan gollerimiz var. Olmayınca olmuyor."

Temür, geride kalan 7 haftada yeni kurulan bir takım olmanın dezavantajlarını yaşadıklarını kaydederek, "Tek eksiğimiz galibiyet. Bir galibiyetle üst sıralara tırmanışa başlayacağız. Takımdaki herkes büyük özveriyle çalışıyor. Bu ligde kolay maç yok. Biz de kolay pes edecek değiliz." yorumunda bulundu.

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