İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mart 2022 Çarşamba / 27 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,6738
  • EURO
    16,3387
  • ALTIN
    906.565
  • BIST100
    2230.34
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Giresunspor'un tek hedefi kümede kalmak
Spor

Giresunspor'un tek hedefi kümede kalmak

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'da, kulüp yönetim kurulu üyesi Zafer Olgun, 'Süper Lig'de, kümede kalma hedefimizi gerçekleştirmek en büyük arzumuz.' dedi.

AA30 Mart 2022 Çarşamba 12:49 - Güncelleme: 30 Mart 2022 Çarşamba 12:49
ABONE OL

Olgun, AA muhabirine, yeşil beyazlı kulübün geçen sezon büyük bir başarıya imza atarak 44 yıl sonra yeniden Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazandığını belirtti.

Giresunspor'un, rakipleri karşısında elde ettiği başarılı sonuçlarla dikkatleri üzerine çektiğini ifade eden Olgun, oynadıkları oyun ve mücadele ile de lige renk kattıklarını aktardı.

Olgun, sezona ligde kalma hedefiyle girdiklerini kaydederek, şöyle devam etti:

"Ligin tamamlanmasına 8 hafta kaldı. Bizi birbirinden zorlu 8 maç bekliyor. Bu karşılaşmalardan toplayabildiğimiz kadar fazla puan almak istiyoruz. 44 yıl sonra yeniden mücadele ettiğimiz Süper Lig'de, kümede kalma hedefimizi gerçekleştirmek en büyük arzumuz. Bunu da başaracağımıza inancımız tam."

Zafer OIgun, 2 Nisan Cumartesi günü konuk edecekleri Demir Grup Sivasspor karşısında saha ve seyirci avantajlarını kullanarak 90 dakika sonunda 3 puana ulaşmayı arzu ettiklerini sözlerine ekledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.