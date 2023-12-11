İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Aralık 2023 Pazartesi / 29 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9953
  • EURO
    31,2094
  • ALTIN
    1860.01
  • BIST100
    7740.65
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Giresunspor'un toplam borcu 350 milyon lira
Spor

Giresunspor'un toplam borcu 350 milyon lira

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un transfer tahtasının açılabilmesi için 60 milyon liraya ihtiyaç duyulduğu bildirildi.

AA11 Aralık 2023 Pazartesi 15:25 - Güncelleme:
Giresunspor'un toplam borcu 350 milyon lira
ABONE OL

Giresunspor Başkanı Nahid Ramazan Yamak, yaptığı yazılı açıklamada, yönetim kurulu olarak bugüne kadar 160 milyon liranın üzerinde bir ödeme yaptıklarını ifade etti.

Sonuna kadar mücadele etmeye hazır olduklarını vurgulayan Yamak, şöyle devam etti:

"Ancak bunu tüm Giresunlular ile birlikte yapmak zorundayız. Şu anda Giresunspor'un toplam borcu 350 milyon lira. Bunun 100 milyon lirası vergi ve sigortaya ait olan borç. 250 milyon lirası ise alacaklı oyuncular ve kulübün mevcut borçlarının tamamını oluşturuyor."

Yamak, transfer yasağına neden oyuncu alacaklarının 120 milyon lira olduğuna işaret ederek, "Şu an Giresunspor Kulübü'nün transfer tahtasını açabilmesi için ihtiyacı olan miktar 60 milyon lira. Bu miktarı bulduğumuz takdirde transfer tahtasını açabiliyoruz." ifadesini kullandı.

Kulübe mali destek sağlanmasını isteyen Yamak, şunları kaydetti:

"Bütün Giresunlulara ve Giresunsporlulara sesleniyorum. Sakın pes etmeyin. Sakın takımınızı yalnız bırakmayın. Bu takımı kurtarmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kanımızın son damlasında kadar savaşacağız. Transfer tahtasını açmak sadece oyuncu almak demek değil, aynı zamanda kulübümüzün borcunu azaltıp yönetilebilir hale getirmek için de çok önemlidir. Hala hiçbir şey için geç kalmış değiliz. İş adamlarımız, siyasilerimiz, mülki amirlerimiz ve tüm camiamıza sesleniyorum. Kulübümüze gelir getirecek reklam, sponsorluk ve loca alımı destekleriyle yanımızda yer almanızı istiyoruz."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.