  • Girişimler şimdiden başladı! Kartal'da hedef yeniden Altay Bayındır
Spor

Girişimler şimdiden başladı! Kartal'da hedef yeniden Altay Bayındır

Beşiktaş'ta Altay Bayındır ısrarı sürüyor. Sİyah-beyazlılar, ara transfer döneminde de hamlede bulunduğu milli kaleciyi yaz aylarında kadrosuna katmak için yeniden girişimde bulundu.

HABER MERKEZİ14 Şubat 2026 Cumartesi 09:23 - Güncelleme:
Girişimler şimdiden başladı! Kartal'da hedef yeniden Altay Bayındır
Beşiktaş, devre arası transfer döneminde kadrosuna katmak için büyük bir uğraş verdiği Manchester United'ın milli eldiveni Altay Bayındır için yeniden bir hamle yaptı. Yaşadığı kaleci problemi nedeniyle Altay'ı kadrosunda tutan İngiliz ekibinin yaz döneminde milli file bekçisinin gidişine onay verebileceği düşünülüyor. 27 yaşındaki başarılı eldiven de Siyah-Beyazlı formayı giymeye oldukça sıcak bakıyor. Altay Bayındır, bu transferin gerçekleşmesi için istediği 3 milyon euroluk yıllık ücretini 2 milyon euroya indirmiş durumda. Manchester ekibi ise 5 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Altay'ın sözleşmesi 2027 yılının Haziran ayında bitiyor.

DESTANOĞLU İLE YOLLAR AYRILACAK

Süper Lig'de oynanan Alanyaspor karşısında yaşanan puan kaybı ve maçta 2-0 geriye düşüldüğü anlarda tribünlerin yoğun protestosuna maruz kalan Ersin Destanoğlu'nun mental olarak çok yıprandığı gözlemlendi. Sezon sonunda Beşiktaş ile olan sözleşmesi bitecek olan Destanoğlu'nun sezon bitiminde takımdan ayrılma ihtimali oldukça yüksek görünüyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın, bu baskıyı kırmak ve genç kalecisini korumak adına Başakşehir maçında formayı Roma'dan kiralanan Kolombiyalı Devis Vasquez'e vermeyi planlıyor.

VASQUEZ'İN İPLERİ KENDİ ELİNDE

İtalyan ekibi Roma'dan kiralık olarak kadroya dahil edilen Devis Vasquez'in satın alma opsiyonunun kullanılıp kullanılmayacağı ise Kolombiyalı eldivenin göstereceği performansa bağlı... İtalyan ekibiyle yapılan anlaşmaya göre opsiyon zorunlu değil... Siyah-Beyazlı takımın kaleci antrenörleri 27 yaşındaki file bekçisinin idman performansından oldukça memnun. Teknik Direktör Sergen Yalçın da Vasquez'in performansını yakından takip ediyor. Transfermarkt verilerine göre; Devis Vasquez'in güncel piyasa değeri 1.5 milyon euro...

