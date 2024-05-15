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Spor

Girona için Şampiyonlar Ligi'ne alınmama tehlikesi!

Girona, Şampiyonlar Ligi'ne katılamama tehlikesiyle karşı karşıya. Manchester City'yi de bünyesinde barından City Football Group'un bünyesinde olan İspanyol ekibi, bu sebepten ötürü Devler Ligi'nde boy gösteremeyebilir.

15 Mayıs 2024 Çarşamba 19:12 - Güncelleme:
Girona için Şampiyonlar Ligi'ne alınmama tehlikesi!
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La Liga'yı üst sıralarda tamamlamayı garantileyen ve tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanan Girona, turnuvaya alınmama tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

İngiliz basınından The Times'ın haberine göre; Manchester City'nin de içinde yer aldığı City Football Group bünyesinde olan Girona'nın başı bu sebep ile ağrıyabilir.

Haberde, UEFA'nın City Football Group'tan Girona'da sahip olduğu hisseleri azaltmasını istediğini, aksi takdirde İspanyol ekibinin yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edemeyeceğini bildirdiği yazıldı.

Öte yandan haberde Manchester City hisselerinin tamamına sahip olan City Football Group, Girona'nın ise yüzde 47 hissesine sahip durumda. UEFA kurallarına göre bu oranın yüzde 30'un üzerinde olmaması gerekiyor.

UEFA AVRUPA LİGİ'NE GİDEBİLİRLER

City Football Group'un Girona'daki hisselerini azaltması veya Girona'nın UEFA Avrupa Ligi'ne düşürülmesi dışında bir opsiyon daha bulunuyor.

Haberde; kulüplere gönderilen mektupta bu durumlar için UEFA'nın denetlediği bir vakfa takımların tüm hisselerinin devredilebileceği ancak bu kuralın 2024-25 sezonu için geçerli olacağı aktarıldı.

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