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Spor

Girona ikinciliği zora soktu!

İspanya La Liga'nın 36. haftasında Girona, sahasında Villarreal'e 1-0 mağlup oldu.

15 Mayıs 2024 Çarşamba 01:01 - Güncelleme:
Girona ikinciliği zora soktu!
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La Liga 36. hafta maçında Girona, Villarreal ile karşılaştı. Girona ev sahipliğinde oynanan maçı Villarreal 1-0 kazandı. Konuk ekibe galibyeti getiren golü 59. dakikada Bertrand Traore kaydetti.

Villarreal'de Femenia, 41 ve 90+5. dakikalarda gördüğü sarı kartlar ile oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından Girona, 75 puanda kaldı ve son 2 haftaya bir maçı eksik Barcelona'nın 1 puan gerisinde girdi. Villarreal ise 51 puana çıktı.

Ligin bir sonraki haftasında Girona, Valencia'ya konuk olacak. Villarreal ise Real Madrid'i ağırlayacak.

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