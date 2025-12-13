Girona, Real Sociedad'ı deplasmanda devirdi

La Liga'nın 16. haftasında Real Sociedad, Girona'yı ağırladı.
Reale Arena'da oynanan mücadeleyi Girona, deplasmanda 2-1 kazandı.
Girona'ya galibiyeti getiren golleri 76 ve 84. dakikalarda Viktor Tsygankov(2) kaydetti. Real Sociedad'ın tek golünü ise 35'te Gonçalo Guedes kaydetti.
Fenerbahçe'den kiralık olarak Girona'ya giden Dominik Livakovic, bu maçta süre bulamadı.
Bu sonuçla birlikte Girona ligdeki puanını 15'e çıkarırken Real Sociedad ise 16 puanda kaldı.
La Liga'nın 17. haftasında Real Sociedad, Levante deplasmanına gidecek. Girona ise Atletico Madrid'i konuk edecek.