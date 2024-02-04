Girona'ya Real Sociedad çelmesi!

İspanya La Liga'nın 23. haftasında Michel'in ekibi Girona ile Imanol Alguacil'in yönetimindeki Real Sociedad karşı karşıya geldi.

Municipal de Montilivi Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 beraberlik ile tamamlandı.

Bu sonuçla birlikte lider Real Madrid'i maç fazlasıyla geçme şansını kaybeden Girona 56 puana ulaşırken, Real Sociedad 37 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki maç haftasında Girona deplasmanda Real Madrid'e konuk olurken, Real Sociedad evinde Osasuna ile karşılaşacak.