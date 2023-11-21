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Spor

Giroud'dan transfer açıklaması!

İtalya Serie A ekiplerinden Milan forması giyen Fransız golcü Olivier Giroud, transfer açıklaması yaptı. Yıldız golcü, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olmasına rağmen Milan'da devam etmek istediğini söyledi.

21 Kasım 2023 Salı 18:18 - Güncelleme:
Giroud'dan transfer açıklaması!
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Sezon sonunda Milan ile sözleşmesi sona erecek yıldız golcüsü Olivier Giroud, gelecek kararını verdi.

Fransız basınına konuşan başarılı forvet Giroud, İtalyan ekibi Milan'da kalmak istediğini söyledi.

Sözleşme görüşmeleri hakkında konuşan Giroud, "Sözleşmem sezon sonunda bitiyor ama Milan'da kalmak, kariyerime devam etmek isiyorum. Sözleşme yenileme görüşmeleri henüz başlamadı ama kulüp yakın zamanda beni toplantıya davet edecektir diye düşünüyorum." dedi.

OLİViER GİROUD'UN SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Milan formasıyla 15 karşılaşmaya çıkan yıldız golcü, 8 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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