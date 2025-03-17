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Spor

Gitmesini istediği ligi açıkladı! En-Nesyri'ye transfer tavsiyesi

Fas Milli Takımı'nın eski golcüsü Salaheddine Bassir, En-Nesyri'yle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Faslı golcünün dünya klasında bir forvet olduğunu dile getiren Salaheddine Bassir 'Kendisine İngiltere Premier Lig'i seçmesini tavsiye ediyorum' dedi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ17 Mart 2025 Pazartesi 16:34 - Güncelleme:
Gitmesini istediği ligi açıkladı! En-Nesyri'ye transfer tavsiyesi
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Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Sevilla'dan 19.5 milyon euroya transfer ettiği Youssef En-Nesyri 42 maçta 26 gol, 5 asistlik performansıyla dikkat çekiyor.

Kış transfer döneminde Al-Nassr'ın ciddi şekilde ilgilendiği En-Nesyri'ye sürpriz bir transfer tavsiyesi geldi.

AfricaFoot'a konuşan Fas Milli Takımı'nın eski golcüsü Salaheddine Bassir, En-Nesyri'yle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

"DÜNYA KLASINDA BİR FORVET OLDUĞUNU KANITLADI"

En-Nesyri'nin büyük bir zihinsel güce sahip olduğunu aktaran Bassir, "Fas Milli Takımı ve Fenerbahçe'de karşılaştığı eleştiriler ve baskılar yoğundu. Kendisine inanan hocaları Mourinho ve Regragui'nin desteğiyle bunların üstesinden geldi ve dünya klasında bir forvet olduğunu kanıtladı." dedi.

"MOURİNHO'NUN DESTEĞİYLE GERİ DÖNDÜ"

En-Nesyri'nin sezona kötü başladığını belirten eski golcü, "Ancak Mourinho'nun desteğiyle geri döndü ve ideal bir forvet olduğunu kanıtladı. Her forvette olmayan bir özelliği var; Hücum aksiyonlarının yanı sıra defansta da takım arkadaşlarına destek oluyor." ifadelerini kullandı.

"PREMİER LİG'İ SEÇMELİ"

"En-Nesyri bu yaz Fenerbahçe'den ayrılmalı mı?" sorusunu yanıtlayan Bassir, "Son dönemde kendisine gelen teklifler En-Nesyri'nin sıradan bir forvet olmadığını doğruluyor. Kendisine İngiltere Premier Lig'i seçmesini tavsiye ediyorum çünkü dünyanın en çok izlenen ligi orası ve henüz genç olduğu için kendisini geliştirebilir. Önümüzdeki 5 yıl boyunda üst seviyede futbol oynayabilir" şeklinde konuştu.

"UMARIM SUUDİ LİGİNE SIRTINI DÖNER"

En-Nesyri'nin Suudi Arabistan'a gitmemesini uman eski golcü, "Umarım Suudi ligine sırtını döner. Cristiano Ronaldo, Riyad Mahrez, Sadio Mane ve belki ileride Mohamed Salah gibi büyük oyuncular olmasına rağmen İngiltere ona daha fazla güç katacaktır" diyerek sözlerini noktaladı.

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