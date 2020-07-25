İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Temmuz 2020 Cumartesi / 4 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8493
  • EURO
    7,9944
  • ALTIN
    418.837
  • BIST100
    119202
Spor

Giuliano Fenerbahçe'ye dönüyor

Fenerbahçe'nin 2018 yılında Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımına sattığı Giuliano yeniden Fenerbahçe'ye önerildi. Arap takımıyla 1 yıl daha sözleşmesi olan ancak kulübünden 5 aydır maaş alamayan Brezilyalı futbolcu serbest kalması halinde sarı lacivertli takıma dönebilir.

25 Temmuz 2020 Cumartesi 10:14 - Güncelleme: 25 Temmuz 2020 Cumartesi 10:14
ABONE OL

Daha önce Fenerbahçe'de forma giyen 30 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Giuliano de Paula sarı-lacivertlilere önerildi.

30 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun transferiyle ilgili ilk görüşmenin Başkan Ali Koç ile yapıldığı öğrenildi. Yıldız futbolcunun menajeri, oyuncusunu sarı-lacivertli ekibe bedelsiz olarak getirebileceğini belirtti.

Sambacı'nın menajeri D'Avila daha önce yaptığı açıklamada oyuncusunun Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığını söylemişti.

Giuliano, 2017-18 sezonunda sarı-lacivertli formayla ligde 30 maçta 14 gol, 5 asistle oynamıştı.

TRT SPOR

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.