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  • Giuliano'dan maçın hakemine eleştiri: Gol atabileceğimiz sırada faul verdi
Spor

Giuliano'dan maçın hakemine eleştiri: Gol atabileceğimiz sırada faul verdi

Medipol Başakşehir'in Beşiktaş'a 3-2 yenilmesinin ardından Brezilyalı futbolcu Giuliano maçın hakemine eleştirilerde bulundu. Giuliano, 'Beraberlik golünü atabileceğimiz sırada hakem faul kararı verdi.' diye konuştu.

21 Kasım 2020 Cumartesi 22:29 - Güncelleme: 21 Kasım 2020 Cumartesi 22:29
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Süper Lig'de Beşiktaş'a 3-2 mağlup olan Başakşehir'de Giuliano, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Karşılaşmayı yorumlayan Giuliano, "Kaliteli oyunumuzu gösterdik. İyi bir takımız, kaliteliyiz. Alışılmış Başakşehir gibi, kollektif oynama gayretindeydik. Beşiktaş mağlubiyetiyle kafamızı eğmeyeceğiz, dik tutacağız. Çünkü, önümüzde Manchester United maçı var. Bu maçı unutacağız" dedi.

"GOL ATABİLECEĞİMİZ SIRADA FAUL VERDİ"

Hakem kararlarını da eleştiren Giuliano, "Beraberlik golünü atabileceğimiz sırada hakem faul kararı verdi. Hakemin skoru etkileyecek hatası olmadı ama Beşiktaş lehine düdükler çaldı" ifadelerini kullandı.

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