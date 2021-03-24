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Spor

Giuseppe Iachini, Fiorentina'ya döndü

Cesare Prandelli ile yollarını ayıran Fiorentina, teknik direktörlüğe 4 ay önce kovduğu Iachini'yi getirdi.

AA24 Mart 2021 Çarşamba 17:14 - Güncelleme: 24 Mart 2021 Çarşamba 17:14
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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Fiorentina, 4 ay önce görevine son verdiği Giuseppe Iachini'yi yeniden teknik direktörlüğe getirdi.

İtalyan çalıştırıcı Cesare Prandelli'nin dün kişisel gerekçelerle görevini bırakmasının ardından Fiorentina, yeni teknik direktörünü buldu.

"Mor menekşeler" olarak anılan kulüpten yapılan açıklamada, futbol takımı teknik direktörlüğüne Giuseppe Iachini'nin getirildiği belirtildi.

Böylece Iachini, 4 ay önce kovulduğu görevine yeniden gelmiş oldu.

Fiorentina, 2020-2021 sezonuna Iachini yönetiminde başlamıştı. Serie A'daki ilk 7 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik bir performans sergileyen Fiorentina'da yönetim, kasım ayında Iachini'nin görevine son vererek, takımı Prandelli'ye emanet etmişti.

Fiorentina, 28 haftası geride kalan ligde topladığı 29 puanla 14. sırada bulunuyor.

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