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Spor

Giuseppe Marotta: Icardi, Lukaku'dan daha iyiydi

İnter CEO'su Giuseppe Marotta açıklamalarda bulundu. Marotta, Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi'nin Romelu Lukaku'dan daha iyi olduğunu söyledi.

14 Ekim 2023 Cumartesi 18:21 - Güncelleme:
Giuseppe Marotta: Icardi, Lukaku'dan daha iyiydi
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İtalya'nın dev kulüplerinden Inter'in CEO'su Giuseppe Marotta, Galatasaray'da forma giyen eski futbolcuları Mauro Icardi ile Romelu Lukaku arasında bir kıyaslama yaptı.

"İSTEDİĞİNİ SÖYLESİN"

Takımdan ayrılan Lukaku'nun "Inter'den ayrılırken yaşadıklarım hakkında konuşursam herkes şok olur" şeklindeki açıklamasını değerlendiren Marotta, "İstediği zaman istediği şeyi söyleyebilir. Ancak onun net şeyler söylediğini düşünmüyorum." dedi.

"ICARDI DAHA İYİYDİ!"

Daha sonra kendisine sorulan "Mauro Icardi mi Romelu Lukaku mu?" sorusuna yanıt veren Marotta, "Olayların gidiş yönüne bakarsak, Icardi daha iyiydi diyebilirim." sözlerini sarf etti.

Mauro Icardi, Inter formasıyla çıktığı 217 resmi maçta 121 gol 29 asist yaparken Romelu Lukaku, 132 resmi maçta 78 gol 23 asist kaydetti.

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