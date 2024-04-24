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Spor

Giuseppe Rossi: Messi tüm zamanların en iyisi

Eski İtalyan futbolcu Giuseppe Rossi, Inter Miami forması giyen Lionel Messi için övgü dolu ifadelerde bulundu. Rossi, Arjantinli yıldızın tarihin en iyi oyuncusu olduğunu dile getirdi.

24 Nisan 2024 Çarşamba 18:45 - Güncelleme:
Giuseppe Rossi: Messi tüm zamanların en iyisi
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İlalyan eski futbolcu Giuseppe Rossi, DAZN'a verdiği röportajda Lionel Messi ile ilgili konuştu.

Bir dönem MLS'te de forma giyen Rossi, Messi'nin MLS üzerindeki etkisini değerlendirdi.

'80 YAŞINDA BİLE EN İYİSİ OLACAK'

Rossi, Messi için, "Onu sahada izlerseniz 80 yaşında hala MLS'nin en iyi oyuncusu olacaktır. Herkes onu izlemeyi seviyor çünkü o tüm zamanların en iyi oyuncusu.' dedi.

Sözlerine devam eden Rossi, 'Messi'nin MLS'e geçmesiyle ilgili beklentilerin sahadaki performansla hiçbir ilgisi yoktu. Tamamen saha dışında yaşananlarla ilgiliydi. Bu, Messi'nin kısa sürede ligde onlara neler verebileceğiyle ilgiliydi. Televizyon haklarından ve satışlarından elde edilen gelirler hızla arttı, her şey tam da planladıkları gibi gidiyor.' şeklinde konuştu.

Guiseppe Rossi sözlerini şu şekilde noktalaladı: 'Peki MLS, Messi ayakkabılarını asmak istediğinde boşluğu kimle doldurabilir? Bunun MLS için bir sorun haline geleceğini düşünüyorum."

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