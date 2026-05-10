  • Givairo Read'den Bayern Münih açıklaması! ''Henüz bir karar vermedim''
Givairo Read'den Bayern Münih açıklaması! ''Henüz bir karar vermedim''

FC Bayern Munich'in transfer listesinde yer alan Givairo Read, geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Genç sağ bek, yaz transfer döneminde ayrılık ihtimalinin olduğunu kabul ederken, “Henüz bir karar vermedim” dedi.

Feyenoord forması giyen Givairo Read, AZ Alkmaar maçının ardından geleceğine dair konuştu.

Bayern Münih'in transfer listesinde yer alan 19 yaşındaki Hollandalı sağ bek, geleceğine dair, "Kulüplerin beni izlediği ve yaz aylarında bir transferin gerçekleşebileceği artık sır değil ve ben de bunu gizlemek istemiyorum ancak henüz bir karar vermedim. Feyenoord ile sözleşmem devam ediyor." diye konuştu.

AZ Alkmaar maçının Feyenoord forması altında iç sahadaki son maçı olabileceğini söyleyen Givairo Read, "Bu benim son iç saha maçım da olabilirdi ama henüz bunu söylemek istemiyorum." sözlerini sarf etti.

Feyenoord forması altında bu sezon 19 maçta süre bulan genç oyuncu, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.

Feyenoord ile 2029 yılına kadar sözleşmsi bulunan Givairo Read'in, güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.

