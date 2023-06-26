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Spor

Gizem Öcal, Karşıyaka Voleybol'a geri döndü

Başarılı sporcu Gizem Öcal, Göztepe ile yollarını ayırdıktan sonra eski takımı karşıyaka Voleybol'a geri döndü.

IHA26 Haziran 2023 Pazartesi 13:14 - Güncelleme:
Gizem Öcal, Karşıyaka Voleybol'a geri döndü
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Karşıyaka Voleybol altyapısından yetişen ve A takımda oynayan Gizem Öcal, Göztepe ile yollarını ayırdıktan sonra eski takımına geri döndü.

Yeni sezona iddialı girmek isteyen Karşıyaka Voleybol, transfer çalışmalarına devam ediyor. İzmir temsilcisi, geçtiğimiz sezon Göztepe formasıyla başarılı bir performans sergileyen ve yeşil-kırmızılı kulübün altyapısından yetişen smaçör Gizem Öcal'ı kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Küçük yaşlarda kulübümüzde voleybola başlayan, tüm altyapı yarışmacı takımlarımızda ve A takımımızda görev alan smaçör Gizem Öcal evine geri döndü. Gizem Öcal'a evine hoş geldin diyor, başarılı bir sezon diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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