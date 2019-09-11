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Gladyatör Vedat Muriç

The Guardian gazetesi, “F.Bahçe’nin Kosovalı yıldızı şu an çok formda ve popüler. Adeta bir gladyatör gibi. Her rakip ona özel önlem almalı. Çünkü kaleciler için büyük tehdit” diye yazdı.

  • Star Spor
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FENERBAHÇE’NİN sezon başında Çaykur Rizespor’dan transfer ettiği Vedat Muriç, hem sarı-lacivertli takımda hem de milli takımda sergilediği performansla dikkat çekiyor. Kosova’nın Euro 2020 elemelerinde Çekya’yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada 1 gol atan Muriç, İngiltere medyasında manşet olurken, kendisine “Gladyatör” benzetmesi yapıldı.

HER RAKİP DİKKAT ETMELİ

The Guardian Gazetesi, dün akşamki İngiltere-Kosova mücadelesi öncesi yaptığı detaylı analizde Vedat Muriç’in formunu ön plana çıkartarak, “Muriç, Fenerbahçe’de sezona çok iyi başladı. Aynı başarıyı Kosova Milli Takımı’nda da devam ettiriyor. Gladyatör gibi bir forvet olan 25 yaşındaki oyuncuya önlem alınmalı. Her rakip kendisine çok dikkat etmeli” dedi.

FENER’İN EN BÜYÜK KOZU

Muriç’in Türkiye’de hem formda hem de popüler olduğuna vurgu yapan İngiliz gazetesi, “2019 yılında Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe formalarıyla çıktığı 25 maçta 16 kez gol sevinci yaşadı. Ayrıca 4 de asist yaptı. Geçen sezonki başarısızlıktan sonra Süper Lig’de şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe’nin en büyük kozu olacağa benziyor” yorumlarına yer verildi.

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