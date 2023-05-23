İskoç ekibi Rangers, Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Ryan Kent ve Alfredo Morelos'un sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

5 İSİMLE YOLLAR AYRILDI

Fenerbahçe'nin transferi için uğraş verdiği iki yıldızdan müjdeli haber geldi. Rangers; Ryan Kent, Alfredo Morelos, Scott Arfield, Filip Helander ve Allan McGregor'un takımdan ayrıldığını açıkladı.

KULÜBÜN AÇIKLAMASI

Yapılan açıklamada, "Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Ryan Kent, Alfredo Morelos, Scott Arfield, Filip Helander ve Allan McGregor ile yollar ayrılacak. Mükemmel katkıları sonrası camiaya teşekkür ederek kariyerlerine başka takımda devam etme kararı aldılar." ifadeleri kullanıldı.

F.BAHÇE'NİN İLGİSİ VARDI

Daha önce Alfredo Morelos ile Ryan Kent'in Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu belirtiliyordu.

KENT'İN ANLAŞMA ŞARTLARI

İngiliz oyuncu, İskoçya takımında 1 milyon euro kazanıyordu. Bu nedenle görüşmeleri bu ücretten başlatan Kanarya, zamanla fiyat artırımına giderek 1.7 milyon euro'ya kadar çıktı. Fenerbahçe hakkında araştırmalar yapan ve İstanbul'da yaşamaya sıcak bakan Ryan Kent'in, son olarak kendisine önerilen bu rakamı kabul ettiği öğrenildi. Önceki gün de taraflar ön sözleşme yaptı. Tecrübeli futbolcuyla 3+1 yıllığına el sıkışılırken, 1 senelik opsiyonun kulübün elinde olduğu aktarıldı.

MORELOS İÇİN ŞARTLAR ZORLANACAK

Öte yandan Fenerbahçe yönetimi, İngiltere'den Everton'ın da ilgilendiği Morelos için şartları zorlamaya kararlı. Eğer bu transfer de biterse, geçen sezon Rangers'ın Avrupa Ligi'nde finale çıkmasında büyük pay sahibi olan Kent ve Morelos, yeni sezonda Sarı-Lacivertliler'in hücum hattındaki en önemli silahları olacak.

İKİ OYUNCUNUN RAKAMLARI

26 yaşındaki Ryan Kent, Rangers formasıyla çıktığı 218 maçta 33 gol, 57 asistlik performans sergiledi. 26 yaşındaki forvet Morelos ise Rangers formasıyla toplamda 268 maça çıktı ve 124 gol, 58 asist yaptı.