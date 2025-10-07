Glen Johnson'dan olay Alexander Isak sözleri

Eski Liverpool oyuncusu Glen Johnson, Erling Haaland'ın Alexander Isak'tan daha iyi bir forvet olduğunu söyledi.

Eski Liverpool savunmacısı Glen Johnson, Erling Haaland'ın Alexander Isak'tan daha üstün bir forvet olduğunu belirtti. Johnson'a göre, Manchester City'nin yıldızı Premier Lig'in gerçek "canavarı" konumunda.

Bu yaz 125 milyon euro karşılığında Newcastle United'dan Liverpool'a transfer olan Alexander Isak, henüz tam anlamıyla ritmini bulamadı. Buna karşın Haaland, bu sezon Premier Lig'de dokuz gole ulaştı ve Brentford deplasmanında takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.

Johnson, 10bet'e verdiği demeçte şunları söyledi: "Şu anda Isak ve Haaland arasında bir seçim yapmam gerekseydi, Haaland'ı seçerdim. O tam bir canavar ve her şeyi yapabiliyor. Çok yetenekli, çok tehlikeli. Tabii ki Isak da harika bir oyuncu ve geçen sezon Newcastle'da neler yapabileceğini gösterdi. Ancak yarın bir maç olsa, ben Haaland ile sahaya çıkardım."

HAALAND HALA FARK YARATIYOR

Erling Haaland, Borussia Dortmund'dan Manchester City'ye transfer olduğunda toplam maliyeti 114 milyon euro civarındaydı. Ancak performansıyla bu bedeli fazlasıyla karşıladı. İngiltere'ye geldiğinden bu yana olağanüstü bir gol grafiği yakalayan Norveçli forvet, bu sezon da formunu koruyor.

Johnson, Isak'ın sezonun geri kalanında Haaland kadar gol atabileceğini düşünse de yarışta geriden geldiğini söylüyor: "Manchester City artık eskisi kadar dominant değil. Liverpool çoğu haftayı kazanıyor. Isak'ın bu ortamda birçok fırsat yakalayacağını düşünüyorum. Newcastle'daki formunu buraya taşırsa, Liverpool adına birçok gol atabilir. Ancak yine de bu sezon Haaland'ı geçmesi zor."