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Spor

GMG Kastamonuspor'da Metin Akpunar ile yollar ayrıldı

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesinde Galatasaray'a 7-0 yenilerek turnuvadan elenen Kastamonuspor'da teknik direktör Metin Akpunar ile yollar ayrıldı.

AA21 Ekim 2022 Cuma 00:29 - Güncelleme:
GMG Kastamonuspor'da Metin Akpunar ile yollar ayrıldı
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden GMG Kastamonuspor, teknik direktör Metin Akpunar ile yollarını ayırma kararı aldı.

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 3. tur müsabakasında dün deplasmanda Galatasaray'a 7-0 mağlup olan GMG Kastamonuspor, teknik direktör Akpunar ve ekibi ile yollarını ayırdı.

Kastamonuspor'dan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Teknik Direktörümüz Metin Akpunar ve ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırma kararı almış bulunuyoruz. Kendisine bugüne kadar gösterdiği çaba ve çalışmalarından dolayı teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz. Takımımız, yeni teknik direktörümüz belli olana kadar, antrenör Göktuğ Ertetik himayesinde çalışmalarını sürdürecektir.

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