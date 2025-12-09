İSTANBUL 11°C / 7°C
Spor

Gnabry'den sözleşme açıklaması: Görüşmeler sürüyor

Sporting Lizbon maçı öncesi konuşan Bayern Münihli Serge Gnabry, sezon sonunda bitecek sözleşmesiyle ilgili gelen soruya “Görüşmeler devam ediyor, rahatım” sözleriyle cevap verdi.

9 Aralık 2025 Salı 00:43


Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında sahasında Sporting Lizbon'u konuk edecek.

Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında Bayern'in Alman yıldızı Serge Gnabry, sezon sonunda bitecek sözleşmesi hakkında gelen soruya cevap verdi.

"NELER OLACAĞINI GÖRECEĞİZ"

Sözleşme konusu hakkında Alman yıldız, "Görüşmeler devam ediyor, neler olacağını göreceğiz. Ama ben rahatım, şu ana kadar her şey yolunda." cevabını verdi.

PERFORMANSI

Bu sezon Bayern Münih'te 18 maça çıkan Gnabry, 4 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Popüler Haberler
