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  • Godin ve Hulk'un menajeri Türkiye'de! Fenerbahçe itirafı geldi
Spor

Godin ve Hulk'un menajeri Türkiye'de! Fenerbahçe itirafı geldi

Ünlü futbolcular Diego Godin ve Hulk'un menajeri Luiz Henrique Pompeo İstanbul'a geldi. 3 büyük kulüple görüştüğünü ifade eden Pompea, 'Fenerbahçe bunlardan bir tanesi' dedi.

23 Ağustos 2020 Pazar 00:42 - Güncelleme: 23 Ağustos 2020 Pazar 00:42
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Inter forması giyen Uruguaylı stoper Diego Godin ve bir başka önemli oyuncu Brezilyalı Hulk'un menajerliğini yapan Luiz Henrique Pompeo, İstanbul'a geldi. Açıklamalarda bulunan Pompeo, özellikle Godin ve Hulk'un transferi için geldiğini söyledi. 

FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞÜYORUZ

Pompeo, "Buraya geldim aynı Portekiz, Çin gibi ülkelerde yaptığım işi yapmak istiyorum. Godin ve Hulk için buraya geldik. Hulk şu an Çin'de oynuyor. İstanbul'un üç büyük takım ile görüşmek için geldik. Fenerbahçe sorusu üzerine, "Fenerbahçe de bu kulüplerin arasında" şeklinde konuştu.

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