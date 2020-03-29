Godin'den flaş açıklamalar: ''Sağlık sistemi çöktü! Hükümet ciddiye almadı''

29 Mart 2020 Pazar 19:14 - Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 19:14

İtalya Ligi Serie A takımlarından Inter forması giyen Diego Godin, koronavirüs salgınında İtalya'da yaşananları anlattı. Godin'in açıklamalarının satır başları şu şekilde:

"ÇOK ZOR BİR DÖNEM YAŞIYORUZ"

Son ana kadar sahaya çıkmak zorunda kaldık. Devam edip edemeyeceğimizi görmek için ipi sonuna kadar çektiler. Artık savunulamayacak noktaya kadar oynadık ve bugün, çok zor bir dönem yaşıyoruz.

Sağlık sistemi çöktü İtalya'da, çok fazla ciddi anlamda hasta insana yetecek yoğun bakım yatakları yok. Başka hastalığı olan insanlar da tedavi alamıyor. Çok fazla profesyonel doktor da yok, çok zor bir durumdayız.



"HEPİMİZİ KARANTİNAYA ALDILAR"

Takımlar normal düzeyde idman yapmaya devam etti ama maçlar seyircisiz oynandı. 8 Mart günü Juventus'a karşı son maçımızı oynadık. 5 gün sonra da onlar Koronavirüs testi pozitif çıkan ilk oyuncularını duyurdu, Daniele Rugani. O noktada Juventus'ta ve bizim takımda oyuncular karantinaya girdi. Lig durdu, ancak ilk olarak biz seyircisiz oynamaya devam ettik. Maçlarda başka virüslü oyuncular da vardı, hepimizi karantinaya aldılar.

Hükümet ilk olarak duruma çok önlem vermedi. Çin'in problemi olduğu düşünüldü, başka ülkelere gelmeyecek sanıldı. Küçük küçük önlemler alındı. Ne olabileceği konusunda uyarılar vardı ancak yaşanacaklarla ilgili hükümet ciddi yaptırımlara gitmedi.





