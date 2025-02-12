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Spor

Goes: Galatasaray'a karşı güzel bir mücadele olacak

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Galatasaray ile karşılaşacak AZ Alkmaar'ın başarılı savunmacısı Wouter Goes maç öncesi açıklamalarda bulundu.

AA12 Şubat 2025 Çarşamba 23:35 - Güncelleme:
Goes: Galatasaray'a karşı güzel bir mücadele olacak
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AZ Alkmaar'ın savunma oyuncusu Wouter Goes, müsabakayı heyecanla beklediğini dile getirdi.

Galatasaray ile normal sezonun 5. haftasında 1-1 berabere kaldıkları müsabakada oynamadığını anlatan Goes, "Geçen maçta ben oynamamıştım. Galatasaray'a karşı oynamayı zevkle beliyorum. Evimizde de büyük bir şansımız olduğunu düşünüyorum." dedi.

İspanyol santrfor Alvaro Morata'ya karşı oynayacağının hatırlatılması üzerine 20 yaşındaki stoper, "Güzel bir mücadele olacak. Ben de zevkle bekliyorum. Her forvet başka. Onu engellemek Alex (Alexandre Penetra) ile bana kaldı. Karşımda kimin olduğu fark etmiyor. Alex ile birlikte çalışmam lazım." diye konuştu.

Goes, Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in cezalı olmasının kendisini rahatsız etmediğini belirterek, "Galatasaray ile bir maç daha oynayacağız. Osimhen çok iyi bir forvet. Yarın oynamaması beni rahatsız etmiyor." ifadelerini kullandı.

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