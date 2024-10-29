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Spor

Göğsümüzü kabarttı! Arda Güler'den büyük başarı

Her yıl France Football tarafından organize edilen ve 21 yaş altı en iyi oyuncuya verilen Ballon d'Or Kopa Trophy'yi bu yıl Lamine Yamal kazandı. Ancak milli gururumuz Arda Güler Yamal'ın ardından 2. sırada yer aldı ve tarihi bir başarıya imza attı.

Akşam29 Ekim 2024 Salı 09:05 - Güncelleme:
Göğsümüzü kabarttı! Arda Güler'den büyük başarı
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France Football tarafından organize edilen ve 21 yaşın altındaki en iyi performans gösteren oyuncuya verilen ödül olan Ballon d'Or Kopa Trophy'yi bu yıl kazanan Lamine Yamal oldu, Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler ise oylamada ikinci sırada yer alarak büyük gurur yaşattı.

Üçüncülüğü ise Manchester United'ın 19 yaşındaki yıldız adayı Kobbie Mainoo elde etti. İspanyol basınından Madridistareal Arda Güler'in bu başarısı için, "Real Madrid'de karmaşık bir ilk sezon geçirmesine rağmen bu aşamaya çıktı.

Güler, Avrupa Şampiyonası'nın en güzel gollerinden birine imza attı. Avusturya'ya elenmelerine rağmen harika bir performans sergiledi. Geçen sezon 17 resmi maçta süre alıp 7 gol ve 2 asistle oynadı, potansiyeliyle Avrupa şampiyonu Yamal'ın ardından ikinci görüldü" dedi.

Öte yandan Barcelona'nın 17 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal, bu ödülü 18 yaş altında kazanan ilk futbolcu oldu. İspanyol oyuncu, 4-0 kazandıkları Real maçında da harika bir gol atarak gündeme damga vurmuştu.

ÇALHANOĞLU 20'NCİ SIRADA

Ballon d'Or adayları ödülü adayları arasında milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu da yer aldı. İtalyan devi Inter'de gösterdiği başarılı performansla adaylar arasında yer alan kaptan, en iyiler arasında 20'nci sırada yer aldı. 30 yaşındaki orta saha, geçen sezon Inter formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 40 maçta 15 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.

R.MADRİD'DEN BOYKOT

İspanyol devi Real Madrid, Ballon d'Or ödül törenini protesto etti. Rodri'nin ödülü kazanacağı haberlerinin yayılmasının ardından Real Madrid, uçak rezervasyonunu iptal etti ve Vinicius'u göndermedi. Marca'ya açıklama yapan kulüp yöneticilerinin tepkisi özetle şöyle; "Eğer ödül kriterlerine göre Vinicius kazanamıyorsa aynı kriterler Carvajal'i kazanan yapmalıdır. Durum böyle olmadığı için UEFA Ballon d'Or ödüllerinin Real Madrid'e saygı göstermediği açıktır. Real Madrid, kendisine saygı duyulmayan hiçbir platformda olmayacaktır."

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