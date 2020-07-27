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Spor

Gökay Güney Galatasaray'dan Menemenspor'a transfer oluyor

Ekol Göz Menemenspor, Galatasaray'ın genç defans oyuncusu Gökay Güney kiralayacak.

DHA27 Temmuz 2020 Pazartesi 16:18 - Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 16:18
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TFF 1. Lig'de yeni sezonun çalışmalarına başlayan ve ilk olarak Nijeryalı sağ kanat Bulbwa ile sözleşme imzalayan Ekol Göz Menemenspor, Galatasaray'ın genç defans oyuncusu Gökay Güney transferinde mutlu sona ulaştı. Galatasaray'ın altyapısından yetişip 4 sene önce profesyonel olan 21 yaşındaki oyuncunun kiralanacağı bildirildi. Gökay, sarı-kırmızılılarda 1 Süper Lig maçına çıkarken, 7 kez de Ziraat Türkiye Kupası maçında top koşturdu. Gökay, çeşitli yaş kategorilerinde 21 defa milli formayı da terletti.

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