İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Kasım 2022 Cumartesi / 3 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6443
  • EURO
    19,4227
  • ALTIN
    1051.84
  • BIST100
    4874.34
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gökay Kavalcı: Savunmada birçok hatalarımız oldu.
Spor

Gökay Kavalcı: Savunmada birçok hatalarımız oldu.

Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Gökay Kavalcı, hücum organizasyonlarının eksik olduğunu dile getirerek, 'Oynadığımız futbolu geliştirerek galibiyet serisi yakalamak istiyoruz' dedi.

IHA26 Kasım 2022 Cumartesi 16:40 - Güncelleme:
Gökay Kavalcı: Savunmada birçok hatalarımız oldu.
ABONE OL

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Tuzlaspor, sahasında karşılaştığı Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Gökay Kavalcı basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İstediği gibi başlayamadıklarını söyleyen Kavalcı, "Savunmada birçok hatalarımız oldu. Hücum organizasyonlarımızı gerçekleştirirken ileride çoğalmakta çok eksik kaldık bunun farkındayız. Bu durumu gidermek için çalışacağız. Maç pozisyon açısından kısır geçti. Galibiyet için sahaya çıktık. Önümüzdeki haftalarda oynadığımız futbolu geliştirerek galibiyet serisi yakalamak ve ligde üst sıraları hedeflemek istiyoruz. Bugün başa baş mücadele ettiğimiz Yeni Malatyaspor ekibini de tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.