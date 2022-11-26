Gökay Kavalcı: Savunmada birçok hatalarımız oldu.

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Tuzlaspor, sahasında karşılaştığı Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Gökay Kavalcı basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İstediği gibi başlayamadıklarını söyleyen Kavalcı, "Savunmada birçok hatalarımız oldu. Hücum organizasyonlarımızı gerçekleştirirken ileride çoğalmakta çok eksik kaldık bunun farkındayız. Bu durumu gidermek için çalışacağız. Maç pozisyon açısından kısır geçti. Galibiyet için sahaya çıktık. Önümüzdeki haftalarda oynadığımız futbolu geliştirerek galibiyet serisi yakalamak ve ligde üst sıraları hedeflemek istiyoruz. Bugün başa baş mücadele ettiğimiz Yeni Malatyaspor ekibini de tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.