İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ağustos 2025 Pazar / 9 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7015
  • EURO
    47,2204
  • ALTIN
    4395.45
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gökbel Yaylası Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Enes Doğan kazandı
Spor

Gökbel Yaylası Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Enes Doğan kazandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 19. Geleneksel Gökbel Yaylası Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Enes Doğan oldu.

AA3 Ağustos 2025 Pazar 19:58 - Güncelleme:
Gökbel Yaylası Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Enes Doğan kazandı
ABONE OL

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 19. Geleneksel Gökbel Yaylası Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Enes Doğan oldu.

Gökbel Yaylası'nda gerçekleştirilen güreşlerde, 45'i başpehlivan olmak üzere yaklaşık 567 pehlivan mücadele etti.

Yarı finalde İsmail Balaban'ı yenen Enes Doğan ile Orhan Okulu'yu yenen Osman Kan finalde karşılaştı.

Finalde rakibini yenen Enes Doğan başpehlivanlığa ulaştı.

Müsabakaların ardından düzenlenen törende başpehlivanlara ödülleri Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik tarafından verildi.

Güreş ağalığı için 4 kişinin yarıştığı açık artırmayı da 9 milyon 402 bin 510 lira teklifle Utkan Hasan Eminoğlu kazandı.

  • Gökbel Yaylası
  • Yağlı Güreş
  • Enes Doğan

ÖNERİLEN VİDEO

Jandarma dronla suçüstü yaptı! Kazarken yakalandılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.