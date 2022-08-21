Gökdeniz Bayrakdar: Ömrüm boyunca unutmayacağım bunu

Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde evinde Trabzonspor'u 5-2 yenen Antalyaspor'da forma giyen ve 2 golle takımına katkıda bulunan Gökdeniz Bayrakdar, Trabzonspor maçı sonrası konuştu.

Karşılaşmada Trabzonspor ağlarına iki gol atan Gökdeniz, "Gerçekten benim için inanılmaz bir gün. Tüm ömrüm boyunca unutmayacağım bunu. Girip direk gol atmak benim için çok önemliydi. Takımımla gurur duyuyorum. Formamı imzalayıp duvara asacağım." dedi.

Gökdeniz Bayrakdar, sözlerini, "Nuri Hoca'nın bize verdiği güven çok. Bir şey söylemesine gerek yok. Biz ne yaptığımızı biliyoruz." şeklinde noktaladı.