İSTANBUL 18°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Kasım 2023 Perşembe / 19 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST100
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gökhan Akkan: Bazı maçlarda dış etkenlerden dolayı elde edemediğimiz puanlar var
Spor

Gökhan Akkan: Bazı maçlarda dış etkenlerden dolayı elde edemediğimiz puanlar var

Çaykur Rizespor'un deneyimli kalecisi Gökhan Akkan, Gaziantep FK ile yapılacak olan maç öncesi yapılan antrenmanda basın mensuplarıyla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.

AA2 Kasım 2023 Perşembe 12:56 - Güncelleme:
Gökhan Akkan: Bazı maçlarda dış etkenlerden dolayı elde edemediğimiz puanlar var
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 6 Kasım Pazartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un kalecisi Gökhan Akkan, tek temennilerinin Galatasaray maçındaki mücadelelerini sahada sergilemek olduğunu söyledi.

Gökhan Akkan, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde basın mensuplarına, şanssız puan kayıpları yaşadıklarını belirtti.

Kendilerinin de yapamadıkları bazı şeylerin olduğunu ifade eden 28 yaşındaki file bekçisi, "Bazı maçlarda belki bahane olacak ama dış etkenlerden dolayı elde edemediğimiz puanlar var. Şu anki konumumuzun daha yukarısında olmak istiyoruz. Kötü bir konumda değiliz. Çok daha fazla çalışarak sadece kendi futbolumuza odaklanıp daha yukarılarda olmak istiyoruz." diye konuştu.

Gökhan Akkan, Gaziantep FK maçına iyi hazırlandıklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tek temennimiz Galatasaray maçındaki mücadelemizi sahada sergilemek. Ligde galip gelemeyeceğimiz veya puan alamayacağımız maç yok. Ligde iç sahada az gol yiyen takımız ama dış sahada aynı performansı sürdüremiyoruz. Bunu takım arkadaşlarımızla değerlendiriyoruz. İç sahada sergilediğimiz bu performansı dış sahada da uygulamak istiyoruz. Gaziantep FK karşılaşmasını başlangıç maçı olarak görüp deplasmanda az gol yiyen bir takım olmak istiyoruz."

Kendi performansını da değerlendiren Gökhan Akkan, "Kalecilik zor bir meslek. Bazı şeyleri tek başınıza yapamıyorsunuz. Takım odaklı da oluyor. Elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Buna takım arkadaşlarımın da desteği lazım oluyor. Onlarla birlikte olduğumuz zaman hem kendi performansımı hem de takımın performansını en üst seviyeye çıkararak en iyi yerde bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.