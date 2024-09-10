İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Eylül 2024 Salı / 7 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0499
  • EURO
    37,6115
  • ALTIN
    2751.83
  • BIST100
    9656.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Gökhan Akkan, Bodrumspor ile anlaştı

29 yaşındaki deneyimli kaleci Gökhan Akkan Çaykur Rizespor'un sözleşmesini feshetmesinin ardında Bodrumspor ile prensip anlaşmasına vardı.

10 Eylül 2024 Salı 15:29 - Güncelleme:
Gökhan Akkan, Bodrumspor ile anlaştı
ABONE OL

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Gökhan Akkan'ın sözleşmesini feshetti.

29 yaşındaki kaleci, Muğla temsilcisi Bodrumspor ile prensip anlaşmasına vardı.

PROTESTO EDİLMİŞTİ

Gökhan Akkan, 5-0'lık Fenerbahçe mağlubiyetindeki performansı sebebiyle Rizespor taraftarı tarafından eleştirilmişti.

PERFORMANSI

1 kez milli olan Gökhan Akkan, 27.05.2021 tarihinde Azerbaycan'la oynanan dostluk maçında forma giymişti.

Süper Lig'de Çaykur Rizespor ve Ankaragücü takımlarıyla 192 maçta forma giyen file bekçisinin kariyerinde 1 tane asisti bulunuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.