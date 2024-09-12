Gökhan Akkan, Bodrumspor'a imza attı

Süper Lig ekiplerinden Bodrum FK, Rizespor'dan ayrılan Gökhan Akkan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Bodrum Kalesi'nin Yeni Muhafızı." ifadeleri kullanıldı.
PROTESTO EDİLMİŞTİ
Gökhan Akkan, 5-0'lık Fenerbahçe mağlubiyetindeki performansı sebebiyle Rizespor taraftarı tarafından eleştirilmişti.
PERFORMANSI
1 kez milli olan Gökhan Akkan, 27.05.2021 tarihinde Azerbaycan'la oynanan dostluk maçında forma giymişti.
Süper Lig'de Çaykur Rizespor ve Ankaragücü takımlarıyla 192 maçta forma giyen file bekçisinin kariyerinde 1 tane asisti bulunuyor.