İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Eylül 2024 Perşembe / 9 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,9142
  • EURO
    37,6159
  • ALTIN
    2784.25
  • BIST100
    9521.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Gökhan Akkan, Bodrumspor'a imza attı

Süper Lig ekiplerinden Bodrum FK, Rizespor'dan ayrılan Gökhan Akkan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

12 Eylül 2024 Perşembe 20:59 - Güncelleme:
Gökhan Akkan, Bodrumspor'a imza attı
ABONE OL

Süper Lig ekiplerinden Bodrum FK, Rizespor'dan ayrılan Gökhan Akkan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bodrum Kalesi'nin Yeni Muhafızı." ifadeleri kullanıldı.

PROTESTO EDİLMİŞTİ

Gökhan Akkan, 5-0'lık Fenerbahçe mağlubiyetindeki performansı sebebiyle Rizespor taraftarı tarafından eleştirilmişti.

PERFORMANSI

1 kez milli olan Gökhan Akkan, 27.05.2021 tarihinde Azerbaycan'la oynanan dostluk maçında forma giymişti.

Süper Lig'de Çaykur Rizespor ve Ankaragücü takımlarıyla 192 maçta forma giyen file bekçisinin kariyerinde 1 tane asisti bulunuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.