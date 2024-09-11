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Spor

Gökhan Akkan'nın yeni adresi Bodrumspor

Süper Lig ekiplerinden Bodrum FK, Rizespor'dan ayrılan kaleci Gökhan Akkan ile anlaşma sağladı.

DHA11 Eylül 2024 Çarşamba 12:57 - Güncelleme:
Gökhan Akkan'nın yeni adresi Bodrumspor
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Süper Lig'de transfer döneminin son günlerinde Romanya temsilcisi Cluj formasını giyen 30 yaşındaki Arnavut stoper Arlind Ajeti ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Bodrum FK, Çaykur Rizespor'dan ayrılan kaleci Gökhan Akkan ile de anlaştı.

Kariyerinde Ankaraspor ve MKE Ankaragücü'nde oynayan, bu sezon Rize'de 4 maçta kaleyi koruyan 29 yaşındaki tecrübeli file bekçisi resmi sözleşme imzalamak için Bodrum'a geldi. Milli kaleci Rizespor'dan alacaklarına karşılık serbest kalırken, transferde atağa kalkan Bodrum FK milli aranın ardından daha iddialı olarak sezona devam edecek.

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