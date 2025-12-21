İSTANBUL 13°C / 9°C
Spor

Gökhan Alaş: Galibiyeti hak ettik

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Serikspor ile 1-1 berabere kalan Hatayspor'un teknik direktörü Gökhan Alaş maç sonu açıklamalarda bulundu.

21 Aralık 2025 Pazar 17:09
Trendyol 1. Lig'in 18. hafta maçında sahasında Serikspor ile 1-1 berabere kalan Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Gökhan Alaş, "Zor süreçler yaşıyoruz ancak takımımın bugünkü mücadelesinden son derece memnunum." dedi.

Alaş, İskenderun Fuat Tosyalı Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, müsabakada 1-0 öne geçtikten sonra rakibin ataklarına iyi karşılık veremediklerini söyledi.

İkinci yarıda oyun kontrolünün kendilerine geçtiğini dile getiren Alaş, "Galibiyeti hak ettiğimizi de düşünüyorum. Bulduğumuz çok güzel pozisyonlar, iptal edilen bir golümüz var. Aslında hakemin takdiri bu yöndeydi ama bence gol olarak değerlendirilmeliydi." diye konuştu.

Alaş, oyuncularının iyi mücadele ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Gerçekten galibiyete çok ihtiyacımız olduğumuz bir dönemden geçiyoruz. Zor süreçler yaşıyoruz ancak takımımın bugünkü mücadelesinden son derece memnunum. Geleceğe yönelik bize biraz umut aşıladılar. Artık ilk yarının son haftasına gidiyoruz. Artık hem yönetim kurulumuzdan hem şehrin ileri gelenlerinden beklentim takımımıza transfer noktasında katkı sağlamaları çünkü ocak ayı itibarıyla transfer yasağımız bitiyor."

