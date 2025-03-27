İSTANBUL 22°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mart 2025 Perşembe / 28 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0113
  • EURO
    41,2382
  • ALTIN
    3733.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gökhan Bozkaya: İnşallah sezon sonunda istediğimiz şampiyonluğa ulaşırız
Spor

Gökhan Bozkaya: İnşallah sezon sonunda istediğimiz şampiyonluğa ulaşırız

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü Gökhan Bozkaya maç sonu açıklamalarda bulundu.

AA27 Mart 2025 Perşembe 16:44 - Güncelleme:
Gökhan Bozkaya: İnşallah sezon sonunda istediğimiz şampiyonluğa ulaşırız
ABONE OL

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Beşiktaş United Payment'ı 2-0 yenen Fenerbahçe Petrol Ofisi'nde teknik direktör Gökhan Bozkaya, galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

Maçın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Bozkaya, "Bütün oyuncularımla gurur duyuyorum. İnanılmaz mücadele ettiler ve oyun planına sadık kaldılar. Maçın başından sonuna kadar mücadele edenlerin ve sonradan giren oyuncuların katkısından mutluyum. Bütün oyuncularımı kutluyorum. İnşallah sezon sonunda istediğimiz şampiyonluğa ulaşırız." diye konuştu.

Soyunma odasında mükemmel bir hava olduğunu ve oyuncularının da bu sevinci hak ettiğini vurgulayan Bozkaya, şampiyonluk için önlerinde 4 hafta daha olduğunu belirterek, "Biz sezon başından itibaren şampiyonluğu dile getirmeye başladık. Fenerbahçe'nin olduğu her branşta erkek-kadın fark etmeksizin şampiyonluğa oynayan bir kulübüz. 4 maçımız kaldı. Her takımı ne gözümüzde büyütüyoruz ne de küçük görüyoruz. Her maç sahada mücadeleyle kazanılır. Milli takım arasından sonra AEK ile hazırlık maçı yapıp devam edeceğiz ama ben oyuncularıma inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.