23 Aralık 2025 Salı
  • Gökhan Değirmenci: İyi mücadele ettik
Spor

Gökhan Değirmenci: İyi mücadele ettik

Kocaelisporlu kaleci Gökhan Değirmenci, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3-1 kazandıkları Erzurumspor FK maçının ardından, 'İyi mücadele ettik, net skorla galip geldik. Camianın beklentisine karşılık vermek, önce gruptan çıkmak istiyoruz. Sonra inşallah final görürüz. Kupa kulübün genlerinde var' dedi.

23 Aralık 2025 Salı 18:19
Gökhan Değirmenci: İyi mücadele ettik
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Kocaelispor, kendi sahasında ağırladığı 1 Lig ekibi Erzurumspor FK'yı 3-1 mağlup etti. Maçta kaleyi koruyan deneyimli eldiven Gökhan Değirmenci, "Bu kulübün genlerinde olan Türkiye Kupası'nı müzemize katmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Bu maçın onlar için önemli olduğunu vurgulayan Gökhan Değirmenci, "İçeride iyi bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. İyi mücadele ettik. 3-1 gibi net skorla galip geldik. Camianın beklentisine bu yıl Türkiye Kupası'nda karşılık vermek; öncelikle gruptan çıkmak istiyoruz, sonra da çeyrek final, yarı final ve inşallah finali görürüz. Bu kulübün genlerinde olan Türkiye Kupası'nı müzemize katmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu.

Son olarak 2025 yılıyla alakalı konuşan Değirmenci, "2025 yılına biz galibiyetle başlamıştık burada, geçen senenin ikinci yarısının ilk maçıydı. Bugün de galibiyetle 2025 yılını bitirdik. Bir tane de şampiyonluk kazandık. Kocaelispor camiası için 2025 yılı çok güzel geçti diye düşünüyorum. Kulübün tarihinde unutulmaz senelerden bir tanesi olacaktır diye düşünüyorum" sözlerini kaydetti.

