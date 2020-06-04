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Spor

Gökhan Değirmenci'nin duygusal maçı

Koronavirüs salgını nedeniyle verilen 3 aylık aradan sonra ilk maçta Süper Lig yarışındaki en yakın rakiplerinden Altay'a 19-21 Mayıs hafta sonunda konuk olacak Akhisarspor'da kaleci Gökhan Değirmenci duygusal bir 90 dakikaya çıkacak.

DHA04 Haziran 2020 Perşembe 13:57 - Güncelleme: 04 Haziran 2020 Perşembe 13:57
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Altyapısından yetiştiği Altay'da henüz çok genç bir file bekçisiyken Süper Lig'e çıkmak için 2 kez Play-Off oynayıp kapıdan dönen 31 yaşındaki eldiven, bu kez eski kulübüne Süper Lig yolunda rakip olacak.

Altay'da 2006-07 ve 2008-09 sezonlarında Play-Off'ta üst üste 2 kez Kasımpaşa'ya elenmenin üzüntüsünü yaşayan Gökhan, ardından Süper Lig'de Kayserispor'a transfer oldu. Süper Lig ve 1. Lig'de birçok kulüpte forma giyen tecrübeli eldiven, ligde eski kulübü Altay'a 10 yıl sonra ilk kez geçen sezon Boluspor forması giyerken rakip oldu. Akhisar'da takımın bankosu olan Gökhan, bir zamanlar Süper Lig'e çıkmak için kalesini koruduğu eski kulübünün önüne bu kez yarışta taş koymaya çalışacak. Bu sezon Süper Lig yarışında iddialı olan iki ekipten Akhisarspor 45 puan toplarken Altay ise 43 puanla rakibini izliyor.

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