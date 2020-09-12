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Spor

Gökhan Gönül: ''Bu yollar zor ama inşallah üstesinden geleceğiz''

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor karşısında ilk golü atan Gökhan Gönül maç sonrasında takım otobüsünde açıklamalarda bulundu. Gönül sezon için, 'Yol uzun. Bu yollar taşlı, bu yollar zor ama inşallah üstesinden geleceğiz.' dedi.

12 Eylül 2020 Cumartesi 00:47 - Güncelleme: 12 Eylül 2020 Cumartesi 00:47
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Fenerbahçe'de Gökhan Gönül, Rizespor'u 2-1 mağlup ettikleri ve ağları sarstığı maçın ardından konuştu.

Takımın oturması için zaman gerektiğini kaydeden Gökhan Gönül, "Kazanmak her şeyden önemli. Rize deplasmanları her takım için zordur. Kolay geçmiyor hiçbir sene. O yüzden hem ligin ilk haftası, hem deplasmanda galibiyet almak güzeldi. Sezon başladıktan sonra 3-4 hafta, takımların tabiri caizse rayına oturması 3-4 haftayı buluyoruz. Burada kazanmak önemli. 3 puanla evimize döndüğümüz için ayrı mutluyuz. Eksiklerimiz var tabii ki ama zamanla bu eksikleri tamamlayıp daha seyir zevki yüksek maçlar çıkaracağız inşallah." ifadelerini kullandı.

İNŞALLAH ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ

Zorlu yolda şampiyonluğa ulaşacaklarını belirten tecrübeli isim, "Geçmişte çok keyifli otobüs röportajları vardı. Neşeliydik, mutluyduk hepimiz. İnşallah bu sezon galibiyetlerle otobüs röportajlarını gülerek sık sık yaparız. Daha ligin ilk haftası. Yol uzun. Bu yollar taşlı, bu yollar zor ama inşallah üstesinden geleceğiz." dedi.

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