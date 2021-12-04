Gökhan Gönül Fenerbahçe maçında yok

AA 4 Aralık 2021 Cumartesi 12:03 - Güncelleme: 4 Aralık 2021 Cumartesi 12:03

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek.

Son maçında sahasında Yukatel Kayserispor'un 1-0 yenen yeşil-mavililer,14 maç sonunda 10 puan ile ligin son sırasında yer alıyor.

Rize ekibinde, ameliyat olan Ronaldo Mendes kadroda yer alamayacak. Hafta boyunca takımla çalışan Gökhan Gönül'ün ise ağrılarının devam etmesi nedeniyle kadroda yer alması beklenmiyor.

Geçtiğimiz hafta Yukatel Kayserispor maçı öncesi kampa katılmayan ve takım arkadaşlarından özür diledikten sonra takımla birlikte antrenmanlara başlayan Yannick Bolasie hakkında kararı ise teknik direktör Hamza Hamzaoğlu verecek.

Yeşil-mavililer, akşam saatlerinde İstanbul'a gidecek.