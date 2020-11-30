Gökhan Gönül Fenerbahçe taraftarına seslendi: Her şey daha yeni başlıyor

DHA 30 Kasım 2020 Pazartesi 19:03 - Güncelleme: 30 Kasım 2020 Pazartesi 19:03

Süper Lig'in 10'uncu haftasında dün Fenerbahçe, Beşiktaş'a kendi sahasında 4-3 mağlup oldu. Sarı-lacivertli ekibin tecrübeli futbolcusu Gökhan Gönül, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Futbolcu arkadaşlarıyla birbirlerine sarılı halde bir fotoğraf paylaşan Gökhan Gönül, 'İyi değildik ancak sadece bir maçı kaybettik. Her şey daha yeni başlıyor.

Kazanırken de birdik, kaybederken de biriz. Bu mağlubiyetle ne şampiyonlukdan olduk ne de hedeflerimizden. Biz bu yoldan vazgeçmeyeceğiz, vazgeçiremeyecekler... Fenerbahçe olarak eskisinden çok daha güçlü döneceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın' ifadelerini kullandı.