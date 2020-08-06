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Spor

Gökhan Gönül Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Beşiktaş'tan ayrılan Gökhan Gönül'ü 1+1 yıllığına renklerine bağladı.

DHA06 Ağustos 2020 Perşembe 16:05 - Güncelleme: 06 Ağustos 2020 Perşembe 16:22
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Fenerbahçe, Beşiktaş'tan ayrılan Gökhan Gönül ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz Gökhan Gönül’ü 1+1 yıllığına renklerine bağladı.

Çubuklu formamız altında 9 sezonda 6 şanlı kupa kazanan Gökhan Gönül’e, Saracoğlu çimlerinde taraftarlarımızın limit tanımayan sevgisi ve desteğiyle yaşanacak nice başarılar diliyoruz.

Yuvana hoş geldin Gökhan Gönül!"

YILLARDIR SAKLADIĞI FORMAYLA YENİDEN

Bu arada, sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından deneyimli futbolcu için bir video yayınlandı. Videoda Gökhan'ın Fenerbahçe'de ter döktüğü yıllardan görüntülerle çubuklu formayı yeniden öpüp sırtına geçirdiği anlar yer aldı. Gökhan Gönül'ün öptüğü formanın Benfica maçında giydiği ve bir sakatlık anında kanının bulaştığı, yıllardır da sakladığı forma olduğu öğrenildi.

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