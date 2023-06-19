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Spor

Gökhan Gönül futbolu bıraktı! Bir devir sona erdi

Türk futbolunun yetiştirdiği önemli isimlerden Gökhan Gönül futbol kariyerine nokta koyduğunu açıkladı.

19 Haziran 2023 Pazartesi 14:14 - Güncelleme:
Gökhan Gönül futbolu bıraktı! Bir devir sona erdi
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Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta şampiyonluklar yaşayan milli futbolcu Gökhan Gönül, 38 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.

Gökhan Gönül'ün veda açıklaması şu şekilde;

"Hayallerimin çok ötesinde yaşadığım 25 yıllık futbol hayatım için artık veda zamanı. Bir futbolcu olarak; duygularımı, hatalarımı, heyecanımı çok yoğun yaşadığım bu 25 yılın ardından söyleyecek çok söz, seçmekte zorlandığım yüzlerce anı var. Bugün sadece, en samimi haliyle sizlere veda etmek istedim.

Elimi ilk tutan Bursa Yolspor'daki Hocalarımdan başlayarak, Gençlerbirliği, Hacettepe, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor'daki tüm yol arkadaşlarıma emekleri için teşekkür eder; Başkanlarıma bana bu camiaların değerli formalarını giyme imkanı tanıdıkları için şükranlarımı sunarım...

Konuşmayı sevmeyen biri olmam nedeniyle zaman zaman zorluk çıkardığım tüm basın mensubu arkadaşlarıma, emekleri için teşekkür ederim. Zorlu çalışma koşullarına rağmen bana karşı anlayışınızı hiç eksik etmediniz, sağ olun.

Hep yanımda olan aileme, dostlarıma, tüm futbol emekçilerine ayrıca teşekkür ederim.

En özel teşekkürü, sona sakladım.

Formayı her giydiğimde elimden geleni yaptım: ter döktüm, yeri geldi kanım döküldü. Hatalar yaptım, kırdım, kırıldım, yeniden başladım. Bugün geride kalan 25 yılıma bakarak, tüm kalbimle üzerimde emeği olan tüm taraftarlara teşekkür etmek istiyorum.

Tüm samimiyetimle, varlığınız, desteğiniz, kızdığınızda gösterdiğiniz samimi tepkiniz için içtenlikle teşekkür ediyorum. Hepsi bu 25 yılın kendime sakladığım en güzel mirasıdır.

Futbolu çok seven, futboldan kopamayan biri olarak, yeniden görüşmek dileğiyle...

Sevgi ve Saygılarımla"

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