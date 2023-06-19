Gökhan Gönül hangi takımda? Gökhan Gönül neden oynamıyor, futbolu bıraktı mı?

'Gökhan Gönül neden oynamıyor, futbolu bıraktı mı?' soruları, taraftarların merak ettiği konuların başında geliyor. Gökhan Gönül, aktif futbol yaşantısını noktaladığını açıkladı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta şampiyonluklar yaşayan milli futbolcu Gökhan Gönül, 38 yaşında futbolu bıraktı. Peki Gökhan Gönül hangi takımdaydı? İşte detaylar...

GÖKHAN GÖNÜL HANGİ TAKIMDA?



Aktif futbol hayatında Fenerbahçe'de uzun yıllar ter döken Gökhan Gönül, son olarak Çaykur Rizespor forması giydi.

GÖKHAN GÖNÜL NEDEN OYNAMIYOR, FUTBOLU BIRAKTI MI?



Gökhan Gönül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla profesyonel futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Gökhan Gönül veda açıklamasında, "Formayı her giydiğimde elimden geleni yaptım: ter döktüm, yeri geldi kanım döküldü. Hatalar yaptım, kırdım, kırıldım, yeniden başladım. Bugün geride kalan 25 yılıma bakarak, tüm kalbimle üzerimde emeği olan tüm taraftarlara teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Gönül Gönül'ün veda metni şöyle;

Hayallerimin çok ötesinde yaşadığım 25 yıllık futbol hayatım için artık veda zamanı. Bir futbolcu olarak; duygularımı, hatalarımı, heyecanımı çok yoğun yaşadığım bu 25 yılın ardından söyleyecek çok söz, seçmekte zorlandığım yüzlerce anı var.

Bugün sadece, en samimi haliyle sizlere veda etmek istedim.

Elimi ilk tutan Bursa Yolspor'daki Hocalarımdan başlayarak, Gençlerbirliği, Hacettepe, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor'daki tüm yol arkadaşlarıma emekleri için teşekkür eder; Başkanlarıma bana bu camiaların değerli formalarını giyme imkanı tanıdıkları için şükranlarımı sunarım...

Konuşmayı sevmeyen biri olmam nedeniyle zaman zaman zorluk çıkardığım tüm basın mensubu arkadaşlarıma, emekleri için teşekkür ederim. Zorlu çalışma koşullarına rağmen bana karşı anlayışınızı hiç eksik etmediniz, sağ olun.

Hep yanımda olan aileme, dostlarıma, tüm futbol emekçilerine ayrıca teşekkür ederim.

En özel teşekkürü, sona sakladım.

Formayı her giydiğimde elimden geleni yaptım: ter döktüm, yeri geldi kanım döküldü. Hatalar yaptım, kırdım, kırıldım, yeniden başladım. Bugün geride kalan 25 yılıma bakarak, tüm kalbimle üzerimde emeği olan tüm taraftarlara teşekkür etmek istiyorum.

Tüm samimiyetimle, varlığınız, desteğiniz, kızdığınızda gösterdiğiniz samimi tepkiniz için içtenlikle teşekkür ediyorum. Hepsi bu 25 yılın kendime sakladığım en güzel mirasıdır.

Futbolu çok seven, futboldan kopamayan biri olarak, yeniden görüşmek dileğiyle...

Sevgi ve Saygılarımla,