Gökhan Gönül ile 1 yıl daha devam
Beşiktaş, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Gökhan Gönül ile 1 yıl daha anlaşmayı planlıyor. Yönetim ve Gönül arasında yazılı olmayan bir anlaşma var. Buna göre tecrübeli oyuncu 30 maç ve üzeri oynarsa sözleşmesi uzayacak.
Beşiktaş Yönetimi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Gökhan Gönül ile 1 yıl daha anlaşmayı planlıyor.
Yönetim ve Gönül arasında yazılı olmayan bir anlaşma var. Buna göre tecrübeli oyuncu 30 maç ve üzeri oynarsa sözleşmesi uzayacak.
Beşiktaş'ın 34 yaşındaki futbolcusu Gökhan Gönül bu sezon 3 maçta da 90 dakika oynadı.
(Takvim)
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