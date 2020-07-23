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Spor

Gökhan Gönül ile Emre Belözoğlu buluştu

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Gökhan Gönül Fenerbahçe'yle görüşme gerçekleştirdi. Gökhan Gönül'ün menajeri Ahmet Bulut, Emre Belözoğlu'yla masaya oturdu.

23 Temmuz 2020 Perşembe 19:08 - Güncelleme: 23 Temmuz 2020 Perşembe 19:10
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz Gökhan Gönül gelişmesi yaşandı. Ajansspor'un haberine göre; Beşiktaş'la sözleşmesi sona erecek olan Gökhan Gönül, menajeri Ahmet Bulut'la birlikte bugün Emre Belözoğlu ile bir araya geldi.

BEŞİKTAŞ, 900 BİN EURO ÖNERİYOR

Gelecek sene Fenerbahçe'nin sportif direktörü olacak olan Belözoğlu, Gönül ve Bulut'la Arnavutköy Sahili'nde bir restaurantta buluştu.

Beşiktaş yönetimi de Gökhan Gönül ile devam etmek istiyor ancak bunun için oyuncunun halen aldığı ücreti yarı yarıya düşürmesi gerekiyor. Siyah beyazlı yönetim, 1.8 milyon Euro alan Gönül'e en fazla 900 bin Euro öneriyor.

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