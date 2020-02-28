Gökhan Gönül: ''Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun''

28 Şubat 2020 Cuma22:30 - Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 22:30

Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Alanyaspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta takım kaptanlarından Gökhan Gönül, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"HERKES ÇOK ÜZGÜN"

Suriye'nin İdlip şehrindeki hain saldırı için konuşan Gökhan, "Konuşmalarıma İdlip'te hain, kalleş saldırıda Allah'tan rahmet diliyorum. yakınlarına, ailelerine baş sağlığı diliyorum. Futbol bir eğlence sektörü, bu maçı inanın bana içeride birçok arkadaşa oynamak zül geldi. Herkes çok üzgün." dedi.

"TÜM TÜRKİYE'NİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Takım olarak ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen tecrübeli futbolcu, "İşimizi yapmak zorundayız, çıkıp herkes elinden geleni yaptı. Bir sürü pozisyona girip atamama, sonrasında gol yeme hastalığımız devam etti. Galip geldik ama mutluyuz diyemeyeceğim. Tüm Türkiye'nin başı sağolsun." ifadelerini kullandı.