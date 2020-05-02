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Spor

Gökhan Gönül'den Fenerbahçe iddialarına yanıt

Transferde adı eski kulübü Fenerbahçe'yle anılan Beşiktaş'ın sağ beki Gökhan Gönül iddialara son noktayı koydu.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 17:09 - Güncelleme: 02 Mayıs 2020 Cumartesi 17:09
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İlerleyen yaşına rağmen Beşiktaş formasıyla gösterdiği performansla beğeni kazanan Gökhan Gönül'ün siyah beyazlı takımla olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Bu sezon 25 maça çıkan ve 2 gol, 3 asistle oynayan 35 yaşındaki oyuncu için yeniden Fenerbahçe iddiaları ortaya atıldı ancak Gökhan, bu dedikodulara son noktayı koydu.

“FUTBOLU BEŞİKTAŞ’TA BIRAKMAK İSTİYORUM”

Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibine mesaj gönderen deneyimli sağ bekin, "Ayrılmayı kesinlikle düşünmüyorum. Futbola, Beşiktaş formasıyla nokta koymak istiyorum" dediği öğrenildi. Teknik heyetin de bu isteği olumlu karşılaması üzerine yönetim 1+1 yıllık yeni sözleşme için çalışmalara başladı. (Fanatik)

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