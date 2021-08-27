Gökhan Gönül'den maç sonu isyan! ''Burası kimsenin keyfini tatmin edeceği yer değil''

27 Ağustos 2021 Cuma 23:04 - Güncelleme: 27 Ağustos 2021 Cuma 23:04

Süper Lig'de 3. haftasının açılış maçında Fraport TAV Antalyaspor, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Maç sonunda Rizespor futbolcusu Gökhan Gönül hakeme 90+10'da çaldığı penaltı kararı için isyan etti. Gökhan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Burası kimsenin keyfini tatmin edeceği yer değil. İki takım da emek veriyor. Son dakikada çalınan penaltıyı Türkiye'de nadir gördüm. Herkes emek veriyor. Yazık! Ceza almak istemiyorum. Birilerinin hesabı varsa başka yerde ödesin! Emek veriyoruz.

Kırmızı kart gördüğümde ceza alıyorum ancak bizim dışımızda hata yapanlar da kaç maçsa ceza alsın. Bugüne kadar hep sessiz, sakin kaldım. Bunlara girmedim ama insanın içini acıtıyor. Yazık!"